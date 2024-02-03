Uludağ'da kayakçıların ve tatilcilerin kullandığı telesiyejin telleri kopunca bir turist yaralandı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alınırken, telesiyeji tamir etmek için gelen işçi ise adeta ölüme meydan okudu. Arka arkaya yaşanan ihmaller kameraya yansıdı.
Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.
Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, hor kullanılan alet ve görevlilerin ihmali nedeniyle yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Çift taraflı dönen telesiyejlerden birinin telleri arıza nedeniyle kopunca kayak yapmak için piste çıkan Rus bir turistin başına çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar yaralının yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, yaralı turistin yardımına koştu. Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtilirken, arıza için gelen bir işçi ise telesiyeji tamir etmek için tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okudu. İş güvenliğini ihmal eden çalışan da kameraya yansıdı. - BURSA
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Son Dakika › 3.Sayfa › Uludağ'da Telesiyej Kazası: Bir Turist Yaralandı, İşçi Ölüme Meydan Okudu - Son Dakika
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