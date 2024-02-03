 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uludağ'da Telesiyej Kazası: Kayakçıya Çarpan Baton, İşçiye Ölüm Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uludağ'da Telesiyej Kazası: Kayakçıya Çarpan Baton, İşçiye Ölüm Tehlikesi

Uludağ\'da Telesiyej Kazası: Kayakçıya Çarpan Baton, İşçiye Ölüm Tehlikesi

Uludağ'da tatilcilerin kullandığı telesiyejde bir kayakçının sistemden erken ayrılması sebebiyle boşalan baton Rus kayakçıya çarptı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alınırken, tellere dolanan batonu kurtarmak isteyen işçi ise adeta ölüme meydan okudu. Arka arkaya yaşananlar kameraya yansıdı. Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı. Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, yanlış kullanılan sistem sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Çift taraflı dönen telesiyejlerdeki bir baton, bir tatilcinin sistemden erken ayrılması sebebiyle arkadan gelen Rus bir turiste çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar yerdeki turistin yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, turistin yardımına koştu. Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtilirken, arıza için gelen bir işçi ise sistemi çalıştırmak için tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okudu. İş güvenliğini ihmal eden çalışan da kameraya yansıdı. Yetkililer, telesiyejde 18 milimetrelik çelik halatların kopmasının söz konusu olmadığını, zaman zaman kayakçıların yanlış hareketleri yüzünden ellerinden kaçan batonların tehlike yaşattığına, buna karşı da tedbir alındığına dikkat çektiler.

03.02.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'da tatilcilerin kullandığı telesiyejde bir kayakçının sistemden erken ayrılması sebebiyle boşalan baton Rus kayakçıya çarptı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alınırken, tellere dolanan batonu kurtarmak isteyen işçi ise adeta ölüme meydan okudu. Arka arkaya yaşananlar kameraya yansıdı.

Türkiye'nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.

Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, yanlış kullanılan sistem sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Çift taraflı dönen telesiyejlerdeki bir baton, bir tatilcinin sistemden erken ayrılması sebebiyle arkadan gelen Rus bir turiste çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar yerdeki turistin yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, turistin yardımına koştu. Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtilirken, arıza için gelen bir işçi ise sistemi çalıştırmak için tırmandığı direkte adeta ölüme meydan okudu. İş güvenliğini ihmal eden çalışan da kameraya yansıdı.

Yetkililer, telesiyejde 18 milimetrelik çelik halatların kopmasının söz konusu olmadığını, zaman zaman kayakçıların yanlış hareketleri yüzünden ellerinden kaçan batonların tehlike yaşattığına, buna karşı da tedbir alındığına dikkat çektiler - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, turist, Uludağ, İş Kazası, Güvenlik, Hastane, Kaza, Turizm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Telesiyej Kazası: Kayakçıya Çarpan Baton, İşçiye Ölüm Tehlikesi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:43:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uludağ'da Telesiyej Kazası: Kayakçıya Çarpan Baton, İşçiye Ölüm Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement