Umman'da İHA Saldırısı, Petrol Yükleme Durduruldu

Umman'ın Mina el Fahal terminalinde meydana gelen patlamanın ardından petrol yükleme işlemi askıya alındı. Patlamanın insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklandığı iddia edildi.

Umman'ın ana ham petrol ihracat terminali Mina Al Fahal'da patlama meydana geldi. Patlamanın ardından petrol yükleme işlemi durduruldu. Reuters haber ajansına konuşan iki kaynak, patlamanın SBM 1 ve 2 rıhtımları arasında insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapıldı. - MASKAT