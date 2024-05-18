Ümraniye'de apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Ümraniye'de apartmanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın başka bir apartmanın çatısına sirayet etmesi nedeniyle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan evlerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2024 19:14
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Ümraniye'de apartmanın çatısı alev alev yandı

Ümraniye'de çatısı yanan binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

İSTANBUL - Ümraniye'de bir gecekonduda çıkan yangın başka bir apartmanın çatısına sirayet etmesi nedeniyle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, yanan evlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ümraniye İlçesi, Hekimbaşı Mahallesi, Çakmak Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre tüm evi sardı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yan taraftaki üç katlı apartmanın çatısına sirayet etti. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri gecekonduyu ve 3 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederek, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Necmettin Sargınç, "birden ev alev aldı. Neden olduğunu bilmiyorum. Evde oturanlar bilir. O alev bizim binaya sıçradı. Üst kat alev altında kaldı. Ölen veya yaralanan yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de apartmanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

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