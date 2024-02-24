Ümraniye'de Araç Bariyere Çıktı, Ölen veya Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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Ümraniye'de Araç Bariyere Çıktı, Ölen veya Yaralanan Olmadı

Ümraniye\'de Araç Bariyere Çıktı, Ölen veya Yaralanan Olmadı

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bariyere çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri akan trafiği kontrollü bir şekilde ilerletti.

24.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:09
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Ümraniye'de seyir halindeki bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldaki bariyere çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, Ümraniye'de Çevre Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 07 ATJ 071 plakalı araç sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki bariyere vurup bariyerin üzerine çıktı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri akan trafiği kontrollü bir şekilde ilerletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Araç Bariyere Çıktı, Ölen veya Yaralanan Olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Araç Bariyere Çıktı, Ölen veya Yaralanan Olmadı - Son Dakika
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