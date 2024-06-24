Ümraniye'de Asker Uğurlaması Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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Ümraniye'de Asker Uğurlaması Trafik Kilitlendi

Ümraniye\'de Asker Uğurlaması Trafik Kilitlendi

Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde asker uğurlamak için bir araya gelen gençler, Necip Fazıl Alt geçidini otomobilleriyle kapatarak eğlendi. Tünelin kapalı kalması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

24.06.2024 10:39
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Ümraniye'de asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Necip Fazıl Alt geçidini otomobilleri ile kapatarak eğlendiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Dudullu Mahallesi, Necip Fazıl Alt geçidinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlaması için bir araya gelen bir grup genç, oluşturdukları konvoy ile Necip Fazıl Alt Geçidini kapatıp eğlendiler. Daha sonra otomobillerine binip konvoy halinde tünelden ayrıldılar. Tünelin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluşurken, tünel içinde eğlendikleri anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Asker Uğurlaması Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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