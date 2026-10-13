Ümraniye\'de M5 hattındaki yangında seferler aksadı ve duraklarda yoğunluk oluştu

Ümraniye'de M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının Ihlamurkuyu istasyonunda yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşanırken, mesai başlangıç saatinde otobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluştu.

Olay, saat 08.45 sıralarında M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı üzerindeki Ihlamurkuyu istasyonunda meydana geldi.Trafoda yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı iddia edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın nedeniyle metro seferlerinde yaşanan aksamalar, mesai başlangıç saatinde yolcuların alternatif ulaşım araçlarına yönelmesine neden oldu. Metro istasyonları ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Metro istasyonunda bulunan Gökhan Fırat, metronun sarkan kablolara çarptığını belirterek, " Kabloda patlayınca yangın olmuş, yaralı var mı bilmiyoruz" dedi.