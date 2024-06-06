Ümraniye'de Miras Tartışması Cinayete Dönüştü - Son Dakika
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Ümraniye'de Miras Tartışması Cinayete Dönüştü

Ümraniye'de miras konusundan dolayı tartıştığı annesi ve kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Şüpheli, cinayeti itiraf etti ve adliyeye sevk edildi.

06.06.2024 16:27
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Ümraniye'de miras yüzünden tartıştığı annesi ve kardeşini silahla vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde 22 Mayıs tarihinde binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Hatice T.(86) ve oğlu Kamil T'yi(51) öldürülmüş halde bulundu. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede; cesetlerin yanında 3 adet kovan bulundu. Cinayetin ise yaklaşık 10-15 gün önce işlendiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmaların devamında, maktul Hatice Turan ile oğlu Kenan T.'nin miras konusundan dolayı mahkemelik olduğunu, Kenan T.'nin mahkemeyi kaybettiğini ve Kenan T.'nin eşinin kocası hakkında 14 Mayıs tarihinde kayıp müracaatında bulunduğunu tespit etti.

Cinayeti itiraf etti

Şüpheli Kenan T., geçtiğimiz gün Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinde, 14 Mayıs 2024 tarihinde annesiyle miras konusunu konuşmak için ikamete gittiğini, aralarında tartışma çıktığını olayı gerçekleştirerek firar ettiğini, olayda kullanmış olduğu tabancayı da ormanlık alana attığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Miras Tartışması Cinayete Dönüştü - Son Dakika

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