Ümraniye'de Otomobil Takla Attı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Ümraniye'de Otomobil Takla Attı: Bir Yaralı

Ümraniye\'de Otomobil Takla Attı: Bir Yaralı

Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil şerit değiştirdiği sırada başka bir araca çarparak takla attı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken sürücü yaralandı.

14.08.2024 00:47
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Ümraniye'de seyir halindeki bir otomobil şerit değiştirdiği sırada önce yan yoldan gelen araca çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken takla atan araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, İstanbul Ümraniye ilçesi, Çevre Yolu Beykoz istikametinde saat 22.10 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, G.Ö. hakimiyetindeki Seat marka 34 FGM 132 plakalı araç seyir halindeyken, sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği sırada diğer şeritte seyir halindeki GO-090-BG plakalı başka bir araca çarparak takla attı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü G.Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle çevre yolunda araç trafiği durma noktasına geldi. Polis ekipleri araç trafiğini kontrollü şekilde tek şeritten ilerletirken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Otomobil Takla Attı: Bir Yaralı - Son Dakika

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