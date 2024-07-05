Ümraniye'de Polis Memuruna Çarparak Sürükleyen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Polis Memuruna Çarparak Sürükleyen Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya çalışırken polis memuruna çarparak metrelerce sürükleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranma kaydı bulunduğu öğrenildi. Olayda yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

05.07.2024 13:03
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Ümraniye'de denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükleyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranma kaydının olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi'nde 3 Temmuz 2024 meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan bir şahıs, denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Denetim yapan bir polis memurunun ise şahsın kaçmasını engellemek için aracı tuttuğu sırada şahıs gaza basarak polis memurunu metrelerce sürükledi. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, takibi bırakmayan görevlilerce şüpheli araç Cemil Meriç Mahallesinde bulunan bir sokak içerisinde terk edilmiş halde bulundu. Hızlıca yürütülen çevre kontrolleri neticesinde kimlik bilgileri sonradan tespit edilen Y.K. isimli şahıs ile S.D. isimli kadın şahıs bir marketin içerisinde yakalandı.

Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında Y.K. isimli şahsın 2 ayrı suçtan aranma kaydının, 20 yıl 39 ay 50 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan ve 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan S.D. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Polis Memuruna Çarparak Sürükleyen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Polis Memuruna Çarparak Sürükleyen Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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