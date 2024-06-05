Ümraniye'de Yarı Çıplak Şahısın Küfürleri Kaydedildi - Son Dakika
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Ümraniye'de Yarı Çıplak Şahısın Küfürleri Kaydedildi

Ümraniye'de yarı çıplak bir şahıs, pencereden yoldan geçenlere ağır küfürler edip el işareti yaparken, o anları saniye saniye kaydeden bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli tarafından tepki gösterilen şahıs, tepkilere aldırış etmeden küfürlerine devam etti.

05.06.2024 23:30
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Ümraniye'de yarı çıplak haldeki şahıs, pencereden yoldan geçenlere ağır küfürler edip, el işareti yaptı. Çevreden geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yarı çıplak bir şahıs pencereden yoldan geçenlere ve sokakta oyun oynayan çocuklara el işareti yapıp, ağır küfürler etti. Bunun üzerine sokakta oyun oynayan çocukların aileleri küfür eden şahsa tepki gösterdi. Mahallelinin tepkilerini de umursamayan şahıs, ağır küfürler etmeye devam etti. Yoldan geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Yarı Çıplak Şahısın Küfürleri Kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Yarı Çıplak Şahısın Küfürleri Kaydedildi - Son Dakika
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