Ümraniye'de Yarı Çıplak Şahısın Küfürleri Kaydedildi

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Ümraniye'de yarı çıplak haldeki şahıs, pencereden yoldan geçenlere ağır küfürler edip, el işareti yaptı. Çevreden geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün Ümraniye'de yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen yarı çıplak bir şahıs pencereden yoldan geçenlere ve sokakta oyun oynayan çocuklara el işareti yapıp, ağır küfürler etti. Bunun üzerine sokakta oyun oynayan çocukların aileleri küfür eden şahsa tepki gösterdi. Mahallelinin tepkilerini de umursamayan şahıs, ağır küfürler etmeye devam etti. Yoldan geçen bir vatandaş ise o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. - İSTANBUL