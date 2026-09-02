Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, 3 kişi yaralandı ve sürücü kaçtı - Son Dakika
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Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, 3 kişi yaralandı ve sürücü kaçtı

Ümraniye Şile Otoyolu\'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, 3 kişi yaralandı ve sürücü kaçtı
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Ümraniye Şile Otoyolu Tepeüstü mevkisinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan 34 NCB 494 plakalı aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Şile istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu, polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ümraniye Şile Otoyolu'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Şile Otoyolu Tepeüstü mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BU 9360, 34 DUK 145 ve 34 NCB 494 plakalı otomobiller ile plakası henüz belirlenemeyen bir araç zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan 34 NCB 494 plakalı aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle Şile istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, 3 kişi yaralandı ve sürücü kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Şile Otoyolu'nda 4 araç zincirleme kaza yaptı, 3 kişi yaralandı ve sürücü kaçtı - Son Dakika
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