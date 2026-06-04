UNIFIL Askeri Saldırıda Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından yapılan açıklamada, "Bir UNIFIL barış gücü askeri, Lübnan'ın Marjayoun yakınlarında mevzisine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu aldığı ağır yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Yaralanan diğer iki barış gücü askeri ise UNIFIL üssündeki bir sağlık merkezinde tedavi altına alınmıştır" denildi.

İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) mevzilerine yönelik daha önceki saldırılarına gelen uluslararası tepkilere rağmen eylemlerini sürdürüyor. UNIFIL tarafından bugün yapılan açıklamada, "Bir UNIFIL barış gücü askeri, Güneydoğu Lübnan'ın Marjayoun yakınlarında mevzisine havan mermilerinin isabet etmesi sonucu aldığı ağır yaralardan dolayı bu sabah erken saatlerde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. Saldırının dün gece geç saatlerde düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda yaralanan askerlerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yaralanan diğer iki barış gücü askeri ise UNIFIL üssündeki bir sağlık merkezinde tedavi altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybeden barış gücü askerinin ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralanan barış gücü askerlerinin ise en kısa sürede tamamen iyileşmesini diliyoruz. UNIFIL, bu trajik olaya yol açan kesin koşulları belirlemek için bir soruşturma başlatmıştır. UNIFIL, Güney Lübnan'da giderek artan sayıda mermi ve isabet olayı tespit ettiğini bildirmiştir. Şiddetin sona ermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Taraflara, Birleşmiş Milletler personelinin ve varlıklarının güvenliğini her zaman sağlamaları, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları ve barış gücünü tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaları çağrısının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ilgili ulusal makamlara olayı soruşturma, sorumluları adalet önüne çıkarma ve cezai sorumluluğu sağlama çağrısında bulunuyoruz. Barış gücü personeline yönelik kasıtlı saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'nın ağır ihlalleridir ve savaş suçu niteliği taşıyabilir." - BEYRUT