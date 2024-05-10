United Airlines uçağı Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

United Airlines uçağı Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı

Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, 'flap' arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Uçak kanatlarının kaldırma kuvvetini ayarlayan 'flap' adlı cihazda sorun olduğu belirtildi.

10.05.2024 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait bir yolcu uçağı, "flap" arızası nedeniyle havalimanına dönerek acil iniş yaptı. Yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı.

ABD'nin Guam Adası'na gitmek üzere içindeki 43 yolcu ve 6 mürettebatla yerel saatle 11.00 sıralarında Fukuoka Havalimanı'ndan kalkan 166 sefer sayılı uçak, kısa süre sonra teknik bir sorun yaşadı. Pilotlar Fukuoka Havalimanı ile iletişime geçerek geri dönüş için izin istedi. Uçak saat 11.45 sıralarında havalimanına acil iniş gerçekleştirirken, olayda yaralanan olmadı. Yetkililer, uçak kanatlarının kaldırma kuvvetini ayarlayan "flap" adlı cihazda sorun olduğunu, uçağın incelemeye alındığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişletip daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalardır. - FUKUOKA

Kaynak: İHA

United Airlines, Japonya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa United Airlines uçağı Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
11:04 Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor Fenerbahçe ve Trabzonspor, yeni Arda Güler için transfer savaşı veriyor
10:43 Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı Yerel seçimlere dair çarpıcı araştırma: AK Parti neden kaybetti, CHP nasıl kazandı?
10:37 Ali Koç’un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu Ali Koç'un ziyaret ettiği Şanlıurfaspor, galibiyeti unuttu
10:33 Altın son iki haftanın en yüksek seviyesinde Altın son iki haftanın en yüksek seviyesinde
10:07 Galatasaraylı küçük taraftarın maç anlatımı viral oldu Galatasaraylı küçük taraftarın maç anlatımı viral oldu
10:05 İstanbul’da Hafta Sonu Sağanak ve Fırtına Bekleniyor İstanbul'da Hafta Sonu Sağanak ve Fırtına Bekleniyor
10:03 İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak yüzde 8,6 oldu İşsizlik oranı mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak yüzde 8,6 oldu
09:55 Hatay’da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin Hatay'da deprem felaketinden sonra evladını arayan anne: Öldüyse bana mezarını verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 11:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: United Airlines uçağı Fukuoka Havalimanı'na acil iniş yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement