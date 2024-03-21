Üniversite öğrencisi anne, sınavdayken çıkan yangında bebeğini kaybetti

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Üniversite okuyan annenin en acı sınavı 3 aylık bebeği Meva oldu

Bebeğini uyutup ailesine emanet ettikten sonra üniversitedeki sınavına giden anne, çıkan yangında 3 aylık bebeğini kaybetti

Sınavdan döndüğünde bebeğinin öldüğünü öğrenen anne gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da 3 aylık bebeğini uyutup ailesine emanet ettikten sonra üniversitedeki sınavına giden anne, evde çıkan yangında bebeğini kaybetti. Anne, gözyaşlarına boğulan aile yakınları ve komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2799 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan anne Şeval Çalı, 3 aylık Meva adındaki bebeğini uyuttuktan sonra sınava katılmak için babasıyla birlikte dışarıya çıktı. Bu sırada evde iddiaya göre elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Evde bulunan anneanne ve dayı, yatak odasında bulunan 3 aylık bebeği dışarıya çıkartmaya çalıştı ancak alevlerden içeriye giremediler. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp kontrol altına alırken, sağlık ekipleri minik bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne sinir krizi geçirdi, cenaze aracına binmeye çalıştı

Eve dönen Şeval Çalı, evinde yangın olduğunu ve bebeğinin hayatını kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yerlere yatan anne, yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kendinden geçen anneye sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Minik Meva'nın cansın bedeni ise savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından küçük bir tabutla Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze alındığı sırada acılı anne cenaze aracına binmek istedi.

Alevler her yeri sarmıştı

Yangın başladığı sırada eve girip bebeği kurtarmaya çalışanlardan bir vatandaş Serkan Gezinci, "İçeride bebek olduğunu söylediler. Girip kurtarmaya çalıştık ancak alevler her yeri sarmıştı" dedi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.