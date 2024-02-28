Üniversiteli gençlere terör örgütlerinin tuzak kurma yöntemleri anlatıldı - Son Dakika
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Üniversiteli gençlere terör örgütlerinin tuzak kurma yöntemleri anlatıldı

Bolu Mudurnu'da polis ekipleri, 120 üniversite öğrencisine terör örgütlerinin üniversitelerdeki yapılanmaları ve kurdukları tuzaklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terörle mücadele ve bağımlılık konularında bilinçlendirme hedefiyle düzenlenen etkinlikte, öğrencilere terör örgütlerinin sosyal medya ve yüz yüze yürüttüğü bölücü propagandalara karşı nasıl korunacakları ve devletin her daim yanlarında olduğu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, öğrencilere örgütlerin iletişim ve tuzak kurma yöntemlerinden bahsedilerek bu tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

28.02.2024 19:40  Güncelleme: 19:43
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Üniversiteli gençlere terör örgütlerinin tuzak kurma yöntemleri anlatıldı

BOLU - Mudurnu'da polis ekipleri, 120 üniversite öğrencisine terör örgütlerinin üniversitelerdeki yapılanmaları ve kurdukları tuzaklar hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu'nda bilgilendirme semineri düzenledi. Terörle mücadele ve bağımlılık konularında bilinçlendirme hedefiyle düzenlenen etkinlik, 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Seminerde, öğrencilere terörle mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı ve bağımlılıkla mücadelede önleyici önlemler hakkında slaytlarla bilgi verildi.

Yapılan bilgilendirilmede öğrencilere terör örgütlerinin sosyal medya ve yüz yüze yürüttüğü bölücü propagandalara karşı nasıl korunacakları ve devletin her daim yanlarında olduğu hakkında bilgi verildi. Aile içi iletişimin önemine de değinildi. Öğrencilere, örgütlerin iletişim ve tuzak kurma yöntemlerinden bahsedilerek bu tuzaklara karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı. Üniversite öğrencisi Ruşat Genç, "Polis arkadaşlar geldi hepimizi bilgilendirdi. Sağ olsunlar, güzel etkinlik oldu. Gayet memnun kaldık. Biz gençleri kötü yola girmekten önlüyorlar" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplumun her kesimine yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üniversiteli gençlere terör örgütlerinin tuzak kurma yöntemleri anlatıldı - Son Dakika

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