Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu

07.04.2026 23:35
Melek Mosso serbest bırakıldı, Simge Sağın ve İlkay Şencan'a yurt dışı yasağı getirildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso serbest bırakılırken, şarkıcı Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde uyuşturucu madde temini, kullanımı ve bulundurulması suçlamalarıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan ve saç örneği verdi. Örnek alım işlemlerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen isimlerden İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Bengü Erden ve Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Şarkıcı Simge Sağın ve yapımcı İlkay Şencan hakkında, çıkarıldıkları mahkemece "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şarkıcı Melek Mosso ise hakimlik işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Melek Mosso, Simge Sağın, Uyuşturucu, Gözaltı, Ünlüler, Magazin

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Advertisement
