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Ünlü oryantalın cep telefonu kapkaç yapıldı - Son Dakika
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Ünlü oryantalın cep telefonu kapkaç yapıldı

Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı'nın 70 bin liralık cep telefonu 3 şahıs tarafından kapkaç yapıldı. Polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahıslar adliyeye sevk edildi.

11.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:29
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Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı'nın 70 bin liralık cep telefonu 3 şahıs tarafından gasp edildi. Çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri 3 şahsı, sokakta kaçarken kıskıvrak yakaladı. Şahısların Kınalı'yı takip ettiği anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan birinin Kınalı'yı kapkaç yaptıktan sonra yanına gelip, "telefonu para karşılığında sana getiririm" dediği ortaya çıkarken, Didem Kınalı sosyal medya hesabından polis ekiplerine teşekkür etti.

BİR SÜRE TAKİP EDİP EVE GİRECEĞİ SIRADA GASP ETTİLER

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan 37 yaşındaki ünlü oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı. O esnada kapüşonlu 2 şahıs Kınalı'yı gözüne kestirip takip etmeye başladı. Bir süre takip eden şahıslar, kadın evine gireceği esnada elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı. Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların işbirlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı'ya, "Telefonu para karşılığında sana getiririm" dedi.

Ünlü oryantalın cep telefonunu alıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı

ŞAHISLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından Didem Kınalı emniyete giderek şikayete bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri şahısları, Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.

Ünlü oryantalın cep telefonunu alıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı

ÜNLÜ ORYANTAL POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gözaltına alınan şahıslardan, emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak "kapkaç" suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs adliyeye sevk edildi. Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.

Ünlü oryantalın cep telefonunu alıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ünlü oryantalın cep telefonunu alıp kaçan şahıslar kıskıvrak yakalandı
Ünlü oryantalın cep telefonu kapkaç yapıldı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3. Sayfa Ünlü oryantalın cep telefonu kapkaç yapıldı - Son Dakika


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