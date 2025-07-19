Ünlü şarkıcı Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Türk pop müziğinin divası Nazan Öncel, geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördüğü hastanede yazdığı yeni şarkısı "Vertigo" ile dinleyicileriyle buluştu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun bakım sürecinde iki stent takılan Öncel'in, "Hayata bir çalım daha attım, yazmasam olmazdı" sözleriyle duyurduğu parçası listelerin zirvesine çıkarken, 69 yaşındaki şarkıcıdan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Öncel, sabahın erken saatlerinde yüksek nabız ve tansiyon şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı.

"SAĞLIK DURUMU STABİL HALE GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Söz konusu gelişmeyi danışmanı Yağız Yılmaz, Öncel'in hastaneden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu. Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Mayıs ayında anjiyo balon yapılarak iki stent takılan sanatçımız bu sabaha karşı 04:30'da apar topar tekrar acile kaldırıldı. Yüksek nabız, yüksek tansiyon bir stentle daha kontrol altına alınırken sanatçımızın sağlık durumu stabil hale getirilmeye çalışılıyor."

"NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL"

'Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin.' sözleriyle hayranlarına mesaj gönderen Öncel'in ne zaman taburcu olacağı henüz belli değil."