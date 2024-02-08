Beyoğlu'da ünlülerin kuaförü lüks aracıyla zincirleme kazaya neden oldu: "Üçümüzü de biçti"
Aracı kazaya karışan sürücü: "Arkadan çok süratli bir şekilde geldi, üçümüzü de biçti"
İSTANBUL - Beyoğlu'da ünlülerin kuaförü olarak tanınan Mete Şimşek iddiaya göre, lüks marka aracıyla hızlı bir şekilde ilerlerken, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Toplam 4 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk yaşandı. Aracı kazaya karışan sürücü, "Arkadan çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti" dedi.
Olay, Beyoğlu İmrahor Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ünlülerin kuaförü olarak tanınan Mete Şimşek, 34 MTS 39 plakalı Porsche marka otomobiliyle süratli bir şekilde seyrederken, kırmızı ışıkta duran Fiat marka 34 HCF 596 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya Skoda marka 34 K 9026 plakalı otomobille, 34 HO 2650 plakalı İETT otobüse de karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
"Üçümüzü de biçti"
Aracı kazaya karışan sürücü Mustafa Kemal, "Otobüs, bu araç ve ben burada bekliyordum. Arkadan çok süratli bir şekilde geldi. Üçümüzü de biçti. Herhangi bir yaralı yok ama araçları teslim ettikten sonra hastaneye gideceğiz. Şu an kazaya karışan 4 araç var. Beyaz araç benim. Işıklarda bekleme hakimdeydik. 10 saniye civarı bekledik. Arkadan çok sert bir şekilde geldi. Şoför frenlerinin tutmadığını söyledi ama bilmiyorum. İlk bana vurdu sonra ben önündekini vurdum" dedi.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlülerin kuaförü lüks aracıyla zincirleme kazaya neden oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?