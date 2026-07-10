Ordu'da 3 katlı binada yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu'da 3 katlı binada yangın

Ordu\'da 3 katlı binada yangın
10.07.2026 18:58  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın üçüncü katı ve çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, daire ve çatıda maddi hasar oluştu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında bir daire ve çatı katı alevlere teslim oldu.

Yangın, Düzköy Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup Mert'e ait 3 katlı binanın üçüncü katında ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile bireyleri ve çevredeki komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik süren söndürme çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası itfaiye ekipleri binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, binanın üçüncü katı ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Ünye, Ordu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 3 katlı binada yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Alanya’da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı Alanya'da 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesini engelleyen Rus tutuklandı
Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye Komşu kızını 5 yerinden bıçaklayıp telefonunu çalan psikopata tahliye
Ünlü oyuncu Javier Bardem’den tribünde duygulandıran Filistin sözleri Ünlü oyuncu Javier Bardem'den tribünde duygulandıran Filistin sözleri
Transfer iptal Guirassy Fenerbahçe’ye gelmek istemiyor Transfer iptal! Guirassy Fenerbahçe'ye gelmek istemiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı Yunanistan Başbakanı Miçotakis diğer liderleri koklarken kameralara yakalandı

19:08
Acun Ilıcalı’nın gözü Folcarelli’de
Acun Ilıcalı'nın gözü Folcarelli'de
18:53
Penaltı canavarı Yassine Bounou
Penaltı canavarı Yassine Bounou
18:23
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı
17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 19:22:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu'da 3 katlı binada yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.