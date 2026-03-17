Ordu\'da dairede yangın paniği

17.03.2026 22:48  Güncelleme: 22:57
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi, ancak yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çınarlık Mahallesi Refaiddin Şahin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Kale'ye ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Odada bulunan yatağın alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla alevlerin diğer odalara ve komşu dairelere sıçraması engellendi. Olayda şans eseri yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

