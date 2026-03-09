Ordu\'da 3 katlı binada korkutan baca yangını

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Burunucu Mahallesi Şifa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın baca kısmından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, bacadan yükselen alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden önledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU