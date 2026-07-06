Magandalar can simitlerini çaldı, uyarı levhalarına zarar verdi - Son Dakika
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Magandalar can simitlerini çaldı, uyarı levhalarına zarar verdi

Magandalar can simitlerini çaldı, uyarı levhalarına zarar verdi
06.07.2026 15:51  Güncelleme: 16:08
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Ordu'nun Ünye ilçesindeki iskelede can güvenliği için bulundurulan can simitleri kimliği belirsiz kişilerce çalındı, uyarı levhaları da sökülüp zarar verildi. Belediye, bu durumun boğulma vakalarında müdahaleyi geciktirebileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki iskelede can güvenliği amacıyla bulundurulan can simitleri çalınırken, kumsal alanındaki bazı uyarı levhaları da yerlerinden sökülerek zarar gördü.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından, 2026 yılı yaz sezonunda plajlarda ve denize girilebilecek alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Ancak Ünye İskelesi'nde meydana gelebilecek olması muhtemel kazalarda kullanılmak üzere yerleştirilen can simitlerinin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındığı bildirildi. Riskli bölgelere yerleştirilen bazı uyarı levhalarının da yerlerinden söküldüğü ve zarar gördüğü tespit edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İskelesi'nde yaşanan bu tür olayların olması muhtemel boğulma vakalarında ilk müdahaleyi geciktirebileceğine dikkat çekerek, can simitlerinin yerinde bulunmamasının telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, bu tür malzemelere zarar verdiği tespit edilen kişiler hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtilerek, "Sahada bulunan her can simidi, her uyarı levhası ve yapılan her ikaz vatandaşlarımızın can güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan kurumlarımızın, görevli ekiplerimizin uyarılarına, anonslarına ve bilgilendirme levhalarına hassasiyetle uymalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Magandalar can simitlerini çaldı, uyarı levhalarına zarar verdi - Son Dakika

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