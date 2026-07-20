Ordu\'da yanan fındık kabuğu çuvalı iş yerini dumana boğdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ekmek fırınında yanan fındık kabuğu çuvalı iş yerini dumanla kaplarken, paniğe neden oldu.

Olay, Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dumanla kaplanan iş yerine giren ekipler, dumanların depodan geldiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede fındık kabuğu dolu çuvalın yandığı ve yoğun dumana bunun neden olduğu tespit edildi. Dumanın dışarı tahliye edilmesinin ardından çuval depodan çıkartıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU