Ünye\'de Heyelan: Fındık Bahçesi Yola Düştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir fındık bahçesi, heyelanla birlikte karayoluna indi.

İlçe genelinde sabah saatlerinde şiddetini arttırarak devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede heyelan meydana geldi. Günpınarı Mahallesi Ünye-Kumru yolu üzerinde bulunan fındık bahçesi, heyelanla birlikte karayoluna uçtu. Şans eseri olay anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi olabilecek bir kazanın önüne geçerken, heyelan nedeniyle bir kısmı kapanan Ünye-Kumru yolu, ekiplerin çalışmaları sonucu yeniden normale döndü. - ORDU