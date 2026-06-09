Ordu\'da kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi Sanayi 4. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muharrem Aygün'e ait olan ve demir doğrama ile çatı malzemesi üretimi yapan iş yerinin çatı kısmında alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin iş yerinin tamamına ve çevre dükkanlara sıçramasını engelleyen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmalarının ardından iş yerinde ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Yapılan ilk incelemelerde yangının iş yerinin çatı kısmında kaynak çalışması yapıldığı, bu çalışma esnasında etrafa saçılan kaynak kıvılcımlarının MDF malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU