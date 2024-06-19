Ünye'de sokak kavgasında 2 kişi yaralandı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Sokaktaki esnafın da dahil olduğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU