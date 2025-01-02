Ünye'de Suç Oranı Düştü, Aydınlatma Oranı Arttı - Son Dakika
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Ünye'de Suç Oranı Düştü, Aydınlatma Oranı Arttı

Ünye\'de Suç Oranı Düştü, Aydınlatma Oranı Arttı

Ünye'de 2024'te suç oranları %15 düşerken, aydınlatma oranları %99'un üzerine çıktı.

02.01.2025 14:05
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Ordu'nun Ünye ilçesinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 2024 yılında suç oranlarının bir önceki yıla göre düştüğü, suçlardaki aydınlanma oranlarının ise arttığı belirtildi.

Ünye Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarını paylaştı. Paylaşılan verilere göre 2024 yılında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 16, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 46 ve tüm suç kategorilerinde ise 2023 yılına göre yüzde 15 oranında azalma görüldüğü bildirildi.

Ünye Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, suçların aydınlatma oranlarında da kayda değer artışlar yaşandığına dikkat çekilerek, "Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99.5'e, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 94.9'a ve tüm suçlarda ise yüzde 99'a ulaştı. Bu oranların bir önceki yıl yüzde 95 olduğu düşünüldüğünde, suçların aydınlatılmasında büyük bir başarı elde edildiği açıkça görülüyor. Ünye Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, elde edilen bu başarılarla yetinmeyerek 2025 yılında da suç ve suçlularla mücadeleyi daha da yoğunlaştıracak. Amacımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için tüm imkanları kullanarak genel asayişin en üst seviyeye çıkarılmasıdır" ifadelerine yer verildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Suç Oranı Düştü, Aydınlatma Oranı Arttı - Son Dakika

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