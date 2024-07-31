Ünye'de trafik kazası sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Ordu'nun Ünye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz Pazar gece 00.15'te iki otomobil ve motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun ağır yaralandı.

Kaza sonrası kalbi duran ve yoldan geçen doktorların yaptığı kalp masajı ile hayata geri döndüğü belirtilen motosiklet sürücüsü İsmail Coşkun sağlık ekipleri tarafından Ünye'de bulunan özel hastaneye sevk edildi.

Coşkun kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Coşkun'un kazasında bulunan otomobil sürücüsünün ise 1.65 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU