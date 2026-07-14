Ürdün, İran Füzelerini Engelledi - Son Dakika
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Ürdün, İran Füzelerini Engelledi

14.07.2026 09:21
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Ürdün, İran'dan fırlatılan 4 füzeyi başarılı bir şekilde engelleyerek güvenliği sağladı.

Ürdün'ün ülkedeki ABD üssüne İran tarafından fırlatılan ve ülke hava sahasına giren 4 füzeyi başarılı bir şekilde engellediği bildirildi.

ABD ordusunun İran'a yönelik son saldırılarının ardından bu kez ABD askeri varlıklarına ev sahipliği yapan Ürdün, misillemenin hedefi oldu. Ürdün'ün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre İran'dan fırlatılan 4 füze, Ürdün hava sahasına girdi. Füzelerin Ürdün'ün hava savunma sistemleri tarafından başarılı bir şekilde engellendiği kaydedilirken, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuzda olduğunu belirten kaynaklar, ülkeye yönelik her türlü güvenlik tehdidinin yakından takip edildiğini vurguladı. Saldırılara ilgili angajman kuralları ve Ürdün'ün ulusal çıkarları doğrultusunda kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi. Askeri kaynaklar, güvenlik durumuna ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kanallardan takip edilmesi ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

İran: "ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldık"

İran Devrim Muhafızları ise Bahreyn'in ardından Ürdün'deki bir ABD üssünü balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. İran'ın Ürdün ile bir sorununun olmadığı vurgulanan açıklamada, Ürdün halkına "Ülkenize karşı herhangi bir düşmanlığımız olmadığı gibi Filistin halkının çektiği acıyı ve maruz kaldığı zulmü diğer tüm milletlerden daha iyi anlayan siz asil halkı sevdiğimizi de çok iyi biliyorsunuz" ifadeleriyle seslenildi. - AMMAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ürdün, İran Füzelerini Engelledi - Son Dakika

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