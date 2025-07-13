Urla\'da makilik alanda yangın

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Urla ilçesi Naipli Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Yangın ekiplerin hummalı çalışmasıyla kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - İZMİR