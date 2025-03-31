Urla'da Müzikhol Önünde Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika
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Urla'da Müzikhol Önünde Silahlı Kavga: 3 Ölü

Urla\'da Müzikhol Önünde Silahlı Kavga: 3 Ölü

İzmir'in Urla ilçesinde müzikhol önünde çıkan kavgada amca-yeğen ve bir kadın hayatını kaybetti.

31.03.2025 14:15
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İzmir'in Urla ilçesinde müzikhol önünde çıkan silahlı kavgada amca-yeğen ile yabancı uyruklu bir kadın vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'ndeki bir müzikhol önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi oldukları öğrenilen Mustafa Sarıtaş (57) ve yeğeni Sadık Sarıtaş (35), eğlenmek için müzikhole girdi. Burada amca-yeğen, iki kişiyle tartıştıktan sonra mekanın dışına çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51) tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, amca-yeğen ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırı sonrası polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen H.B. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Urla'da Müzikhol Önünde Silahlı Kavga: 3 Ölü - Son Dakika

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