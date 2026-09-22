Uşak Banaz'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Uşak Banaz'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı, sürücü yaralandı

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Uşak Banaz\'da devrilen alkol yüklü tır alev aldı, sürücü yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde alkol yüklü tırın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralandı ve tır alev aldı. Yangın yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu ulaşıma kapatıldı; yangın söndürülüp yol yeniden trafiğe açıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde alkol yüklü tırın bariyere çarpıp devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, tır alev aldı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Hamam Boğazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. (34) idaresindeki 33 BFP 866 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere çarptı, ardından devrildi. Devrilen tır alev alırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Devrilme sonucu yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede büyüyen yangın tırın tamamını sararken, alevler yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak ve Uşak-Afyonkarahisar istikametleri trafiğe kapatıldı. Tırın kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından her iki istikamet yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaUlaşımGüncelAfyonBanazUşakSon Dakika

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