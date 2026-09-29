Uşak Banaz'da kamyonet otomobilin yanındaki abi kardeşe çarptı, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Uşak Banaz'da kamyonet otomobilin yanındaki abi kardeşe çarptı, 3 ağır yaralı

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Uşak Banaz\'da kamyonet otomobilin yanındaki abi kardeşe çarptı, 3 ağır yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki otomobile ve araç dışında bekleyen abi kardeşe çarptı; 3 kişi ağır yaralandı. Devrilen kamyonetin sürücüsü ile abi kardeş Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yol kenarında duraklayan otomobile ve aracın dışında bekleyen abi kardeşe çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Kaplangı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. idaresindeki 10 NU 018 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 35 ADP 476 plakalı otomobile ve aracın dışında bekleyen Ferhat T. (33) ile kardeşi Fatih T.'ye (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsü ve Ferhat T. ile kardeşi Fatih T. ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak Banaz'da kamyonet otomobilin yanındaki abi kardeşe çarptı, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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