Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen ve eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait işletmelerde çalışmayı sürdüren 17 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lirayı bulduğu tespit edildi. - Son Dakika