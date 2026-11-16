Uşak-Denizli kara yolunda tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Uşak-Denizli kara yolunda tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

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Uşak-Denizli kara yolunda tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Uşak-Denizli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Denizli kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (45) idaresindeki 64 LE 750 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü E.B. ile araçta yolcu olarak bulunan T.B. (41), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiOtomobil3. SayfaDenizliGüncelUşakSon Dakika

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SON DAKİKA: Uşak-Denizli kara yolunda tırın köprü bariyerlerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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