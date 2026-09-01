Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Uşak'ın Banaz ilçesinde 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle 6 katlı apartmanın çatısında alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: İHA
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