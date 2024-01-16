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Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Uşak'ta 4 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen kişinin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Uşak\'ta 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
16.01.2024 - 22:39,  Güncelleme: 22:40
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Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

UŞAK - Uşak'ta 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi 3. Bitek Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, binanın 4. katında binada bulunan B.T. ekiplerce dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilen B.T., 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan B.T'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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