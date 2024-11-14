Uşak\'ta 79 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 79 bin 282 bin sentetik ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada otomobilde 79 bin 282 adet sentetik ecza ele geçirilirken otomobilde bulunan Ö.T., Ş.Ö. ve D.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK