Uşak'ta Domates Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
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Uşak'ta Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Uşak\'ta Domates Yüklü Kamyon Devrildi
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Uşak'ta çekici üzerindeki domates yüklü kamyon devrildi, yol bir süre kapandı.

Uşak'ta çekici üzerindeki domates yüklü kamyon yola devrildi. Kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

H.A. (52) idaresindeki 06 DCJ 487 plakalı domates yüklü kamyon, Yenişehir rampalarında arıza yaptı. Bunun üzerine M.Y. (45) yönetimindeki 64 AAP 831 plakalı çekici olay yerine çağrıldı.

Arızalı kamyon çekici üzerine yüklenmesinin ardından hareket eden çekici, İzmir-Uşak karayolu Gediz Kavşağı'na geldiği sırada henüz bilinmeyen nedenle kamyon vinç üzerinden yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları 25. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Uşak karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yola saçılan domatesler Karayolları 25. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi. İzmir-Uşak karayolunda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ulaşım, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Domates Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika

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