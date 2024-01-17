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Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı

Uşak'ın merkezinde bir dükkan sahibi, kiracısından dükkanı boşaltmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Uşak\'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı
17.01.2024 - 12:55,
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Uşak'ta dükkan sahibinin, kiracısından dükkanı boşaltmasını istemesi sebebiyle çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Olay, bugün Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Necati Özen Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan sahibi G.K. yanında akrabaları olan E.K. ve E.K. ile kiracısı T.Y.'nin yanına giderek dükkanı boşatmasını istedi. Burada dükkan sahibi ve kiracı arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya dönüşen olayda kiracı T.Y. bıçakla, Y.Y., A.E., E.K., G.K. ve E.K. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta dükkan sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı - Son Dakika
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