Uşak\'ta Emniyet Uygulaması: 9 Sürücüye Cezalar

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin belli noktalarında araçlar ve vatandaşlar üzerinde uygulama yaptı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Trafik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kentin belli noktalarında araç içinde bulunan şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapılırken, trafik ekiplerince ise araçlar trafik yönünden incelendi.

Uygulamalar çerçevesinde toplamda 9 sürücüye 46 bin 236 TL para cezası kesilirken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - UŞAK