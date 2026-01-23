Uşak'ta iki katlı ev yangında küle döndü: Karı-koca dumandan etkilendi - Son Dakika
Uşak'ta iki katlı ev yangında küle döndü: Karı-koca dumandan etkilendi

23.01.2026 02:40  Güncelleme: 02:42
Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde meydana gelen ev yangınında iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında dumandan etkilenen karı-koca hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde meydana gelen ev yangınında iki katlı ev kullanılamaz hale gelirken, karı-koca dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.O. ve B.O.'nun yaşadığı iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri, jandarma, Banaz ve Uşak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kendi imkanlarıyla evden çıkan karı-koca B.O. ile M.O., dumandan etkilenmeleri nedeniyle 112 Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatılırken, yangın sonucu ev tamamen kullanılamaz hale geldi. - UŞAK

