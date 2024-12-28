Uşak\'ta GAMER Toplantısı Yapıldı

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Uşak İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında yapıldı.

GAMER 'in yıl boyunca güvenlik kaynaklı acil durumlarda yapmış olduğu çalışmaların Uşak için önemine değinen Vali Aktaş, GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Sunumların ardından toplantı, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi, 2025 yılı için yapılacak çalışmaların planlaması, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Toplantıya Vali Aktaş'ın yanı sıra Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Vali Yardımcısı Önder Can, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İlçe Kaymakamları, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. - UŞAK