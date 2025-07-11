Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı: Suç Oranları ve Önlemler

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, 1 Ocak ve 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

1 Ocak ve 30 Haziran 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 2 bin 8 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 317 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,3 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 81,4 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 819 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan bin 936 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 625 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 119 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 75 şahsın olduğu belirtti.

İlk 6 ayda ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 25 kurusıkı tabanca, 62 tabanca ve 102 av tüfeği olmak üzere toplam 189 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 206 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 401 bin 79 araç sorgulandı

Vali Aktaş, sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 401 bin 79 araç sorgulandığını, bu araçlardan 55 bin 589 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında bin 277 adet ticari taksi denetimi ve bin 734 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 145 araca, servis araçlarında ise bin 734 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 119 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda 111 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 258 oldu. Bu operasyonlarda 2 bin 445 gram esrar, 3 bin 203 gram metamfetamin, 570 gram bonzai, 150 bin 628 adet sentetik ecza ve 301 bin 948 adet ecstasy hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 119 kişi tutuklanırken, 409 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "İlimizde orman giriş yasağın başladığı tarihten bu yana, 87 yangın meydana gelmiştir. Bunun 21'i orman yangını 66'sı ziraat yangınıdır. Bu 87 yangında 6'sı büyük çaplı yangınlardı. Orman teşkilatımız başta olmak üzere, bütün ekiplerimizin can siper halinde çalışmasıyla bu yangınlar kontrol altına alınmıştır. Olaylarla ilgili sorumlular hakkında hem adli hem de idari işler yürütülmüştür. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan istirhamız, yaz aylarında belirli piknik alanlarında piknik yapmaları ve orman giriş yasağına rivayet etmeleridir. Yine çiftçilerimizden beklentimiz hasat zamanında kullanılan biçerdöver ve balya makinelerinin su tankı bulundurmalarıdır. Hasat sonrası ormanlara bitişik alanlarda mineral toprağın yüzeye çıkacak şekilde tarlayı sürmeleridir ve yasak saatlere uyulmasıdır. Bu kurallara uymayanlara da hiçbir opsiyon göstermeden, yasal işlemleri uyguluyoruz ve uygulamaya da devam edeceğiz." dedi. - UŞAK