Uşak'ta Hazır Beton Firmasında Göçük: 2 Ölü, 2 Yaralı

Uşak merkezde bulunan bir hazır beton firmasında toprak altında kalan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karaağaç Mahallesinde bulunan bir hazır beton firmasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebeple 4 kişi toprak altında kaldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince şantiye çalışanları tarafından toprak altından çıkartılan A.E., Yaşar D. ve H.K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede ise Kemal Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, 2'si iş yeri sahibi toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - UŞAK