Okulda kendini öğretmen olarak tanıtan adam öğrencileri taciz etti

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Uşak'ta ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciyi taciz eden şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖĞRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

Uşak'ta U.B. (42) isimli bir kişi bir ilkokula giderek koridordaki öğrencilere okula yeni atanan matematik öğretmeni olduğunu söyleyip bir kız öğrenciye elle tacizde bulundu. U.B.'nin kız öğrenciye tacizde bulunması sonucu öğrenciler durumu öğretmenlere bildirdi. Öğretmenler ve okul idareciler tarafından şahıs alınarak müdür yardımcısı odasına götürüldü.

"ÇOCUĞUM OKULDA OKUYOR" YALANI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli müdür yardımcısı odasına geldiğinde ise çocuğunun o okulda okuduğunu söylediğinde öğretmenler tarafından kontrol edildiğinde U.B. isimli şahsın okulda herhangi bir çocuğu olmadığını tespit edildi. Durum polis ekiplerine bilgi verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.