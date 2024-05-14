Okulda kendini öğretmen olarak tanıtan adam öğrencileri taciz etti - Son Dakika
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Okulda kendini öğretmen olarak tanıtan adam öğrencileri taciz etti

Okulda kendini öğretmen olarak tanıtan adam öğrencileri taciz etti

Uşak'ta bir ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciyi taciz eden şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

14.05.2024 21:17
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Uşak'ta ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciyi taciz eden şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖĞRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

Uşak'ta U.B. (42) isimli bir kişi bir ilkokula giderek koridordaki öğrencilere okula yeni atanan matematik öğretmeni olduğunu söyleyip bir kız öğrenciye elle tacizde bulundu. U.B.'nin kız öğrenciye tacizde bulunması sonucu öğrenciler durumu öğretmenlere bildirdi. Öğretmenler ve okul idareciler tarafından şahıs alınarak müdür yardımcısı odasına götürüldü.

"ÇOCUĞUM OKULDA OKUYOR" YALANI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli müdür yardımcısı odasına geldiğinde ise çocuğunun o okulda okuduğunu söylediğinde öğretmenler tarafından kontrol edildiğinde U.B. isimli şahsın okulda herhangi bir çocuğu olmadığını tespit edildi. Durum polis ekiplerine bilgi verildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerince okulda gözaltına alınan şüpheli U.B., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Uşak, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda kendini öğretmen olarak tanıtan adam öğrencileri taciz etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bekir Savci: cezaevindeki arkadaşlar gereğini yapar sanırım 69 1 Yanıtla
    Gökçen Bilge ÖZDEMİR KARAOĞLU: Ellemeli :) 18 1 Yunuss Bayern: Bence yapmaz neden de; aynısını onlarda yapmışlardır 8 8
  • Reyhan Bulgurcuoglu: okulda yabancı biri dolaşıyor da kimsenin dikkatini çekmiyor mu?Bizim zananımımızda kapılar kapatılır nöbetçi.hademeler olurdu 40 3 Yanıtla
  • mstfkls: insanlara neler oluyor böyle ?? 25 0 Yanıtla
    Murat Yılmaz: laik Kemalist demokrat Türkiye Cumhuriyeti daha ne istiyorsunuz 12 21

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