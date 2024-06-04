Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde Atatürk ve Aybey Mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 79 bin 100 kaçak makaron, 50 bin kıyılmış tütün, 5 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK