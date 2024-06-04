Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk ve Aybey Mahallesinde düzenlenen operasyonda, 79 bin 100 kaçak makaron, 50 bin kıyılmış tütün, 5 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

04.06.2024 14:57
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince iki ayrı adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde Atatürk ve Aybey Mahallesinde iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 79 bin 100 kaçak makaron, 50 bin kıyılmış tütün, 5 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Kaçak Makaron Operasyonu: Çok Sayıda Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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