Uşak\'ta Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Kaçak Makaron ve Sigara Sarma Makinesi Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda çok kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 24 bin 200 adet kaçak makaron ve 2 adet sigara sarma makinesini ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK