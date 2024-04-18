Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda çok kaçak sigara ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 24 bin 200 adet kaçak makaron ve 2 adet sigara sarma makinesini ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Uşak'ta Kaçak Sigara Operasyonu: Binlerce Kaçak Makaron ve Sigara Sarma Makinesi Ele Geçirildi - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Depremden dakikalar sonra Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde bir ahırda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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